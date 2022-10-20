Культура

Сборник конкурса «Русь мастеровая» с упоминанием псковичей вышел в свет

Вышел в свет сборник Всероссийского конкурса народных мастеров «Русь мастеровая 2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по культуре.

«На его страницах есть и мастера-участники конкурса из Псковской области. Это Ольга Васильева и Владислав Семёнов из Пскова, Юрий Ильин и Ирина Константинова из Порхова», - рассказали в комитете.

Напомним, Ольга Васильева стала лучшей в номинации «Ткачество поясов», а Владислав Семёнов получил специальный диплом в номинации «Печать по ткани».

Конкурс народных мастеров состоялся в Курске с 10 по 13 июня в рамках Года культурного наследия народов России.