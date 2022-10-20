Культура

О Псковском музее-заповеднике рассказали молодежи Ставрополья

Начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков провел online-встречу с молодежью Ставропольского края в рамках проекта «Наследие и наследники», который реализуется музейно-выставочным комплексом Ставропольского края «Моя страна. Моя история». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского музея.

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На встрече молодых людей познакомили с Псковским музеем-заповедником и его ролью в сохранении исторического и культурного наследия страны.

Максим Колпаков рассказал зрителям о масштабах городской крепости, показав на картографических изображениях, какую значительную часть Пскова она занимает. Большое внимание в его выступлении было уделено истории и особенностям архитектурного ансамбля Псковского кремля.

Молодые люди познакомились с наиболее интересными и значимыми объектами Крома – Власьевской башней, башней Святых ворот, Приказной палатой; узнали, что такое захаб, для чего была предназначена вечевая площадь, как менялся облик Троицкого собора с течением времени.

Помимо памятников архитектуры Максим Колпаков рассказал об истории и направлениях деятельности Псковского музея-заповедника, познакомил зрителей с уникальными археологическими находками, которые были обнаружены на раскопе у Поганкиных палат в 2019 году. Молодые люди узнали о выставке «Клады великих потрясений», которая совсем скоро откроется в музее-заповеднике, а также о множестве других экспозиций, выставок, мероприятий и интерактивных программ, которые они смогут посетить, приехав в Псков.

«Мы будем рады видеть вас у себя в гостях, чтобы показать еще одну маленькую, но очень ценную, как бриллиант, песчинку в огромном, безбрежном, песчаном пляже исторического и культурного наследия России, которое бережно хранит Псковский музей-заповедник», – подчеркнул в завершение своего выступления Максим Колпаков.