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Культура

«Михайловское» получило в подарок книгу псковских сказок и легенд

20.10.2022 21:49|ПсковКомментариев: 0

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» получил в подарок от Псковского государственного университета уникальное издание — книгу «Сказки и легенды Псковского края». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Сборник фольклорных текстов, увидевший свет в Год культурного наследия России, был подготовлен студентами и преподавателями вуза по материалам экспедиционных исследований в рамках социокультурного проекта «Приоритет 2030». Проиллюстрировали книгу в Детской школе искусств Пскова.

«Эти сказки и легенды предоставляют современному читателю удивительную возможность окунуться в стихию народного быта, почувствовать дух стародавнего времени, а ещё — восхититься выразительностью и яркостью народной речи и богатству образного мира нашего народа», — отметили в музее.

Руководитель научной библиотеки Пушкинского заповедника Людмила Беляева, кроме того, рассказала, что в последнее время благодаря дарителям фонд вверенного ей книжного собрания традиционно пополняется почти сотней изданий в год.

«Это и научные исследования, и художественная литература, и книги по истории и искусству, и краеведческие работы. Делятся своими особо удачными новинками и коллеги-музейщики. В частности, среди наиболее щедрых дарителей — ведущий активную издательскую деятельность Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" во главе с его директором, уроженцем Пскова Юрием Мудровым», — отметила Людмила Беляева.

Важно, что научная библиотека «Михайловского» сегодня доступна не только сотрудникам учреждения, заметили в музее. Пользоваться этим богатейшим собранием книг о Пушкине, о его окружении и эпохе, а также изданиями по культуре и искусству может любой житель и даже гость Святогорья. Для того, чтобы получить право заниматься в читальном зале библиотеки, достаточно написать соответствующее заявление на имя директора Пушкинского заповедника Георгия Василевича.

Теги: #подарки #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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