Культура

Псковичей приглашают принять участие в акции, посвященной Великой Отечественной войне

Члены Общественной палаты Российской Федерации предлагают рассказать о судьбе родственников и земляков, чей боевой путь в годы Великой Отечественной войны был связан с Ростовской областью, отмечающей в этом году свой 85-летний юбилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Верю, что участникам социального проекта „Когда говорят памятники“ удастся установить связь с родственниками воевавших на Дону, поработать с документами в личных и в общественных архивах и рассказать о судьбах героев: об их родителях, братьях и сестрах, о возлюбленных, о детях и внуках, о довоенной жизни, а также о послевоенной жизни тех, кто смог выжить после страшной войны», — пояснил соорганизатор проекта, член Общественной палаты Российской Федерации, доктор наук Леонид Шафиров.

Центральным мероприятием акции станет Всероссийский конкурс исследовательских работ «Дон. Дорога фронтовая». Его участникам предлагается рассказать о судьбах родственников или земляков, чей боевой путь в годы Великой Отечественной войны был связан с Ростовской областью. Исследования должны быть основаны на воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, мемуарах военнослужащих, тружеников тыла, публикациях в СМИ военного времени, опираться на материалы открытых архивов.

Источником для исследователей могут служить воспоминания детей войны — последних очевидцев Великой Отечественной. Видеоархив таких свидетельств был создан и опубликован в открытом доступе участниками Всероссийской акции «Моё детство — война» .

Конкурсная работа может содержать творческий раздел — посвящение подвигу защитников Дона: эссе, авторские стихотворения, музыкально-литературные композиции.

Активисты проекта встретятся в прямом эфире — в ходе онлайн-конференции, которая состоится в прямом эфире на YouTube-канале «Узнай Россию» 9 ноября 2022 года, в 13:00 по московскому времени. Частью мероприятия станет онлайн-олимпиада, посвященная подвигу участникам Великой Отечественной войны, внесшим вклад в освобождение Ростовской области. Лучшие знатоки получат призы.

Проект «Когда говорят памятники» реализуется Общероссийской Ассоциацией почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи при поддержке Общественной палаты Ростовской области и АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области». Он продолжит работу по организации волонтёрской деятельности, изучению истории и сохранению памяти о Великой Отечественной войне, начатую в ходе Всероссийской акции «Моё детство — война» .