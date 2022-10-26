Культура

Духовно-творческий коллектив выступил в великолукском исправительном центре

Для осужденных к принудительным работам, которые отбывают наказание в ИЦ-1, состоялся концерт духовно-творческого объединения «Ассист», действующего при Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие прошло в формате концерта-беседы.

Артисты исполнили духовные композиции, а также песни собственного сочинения, призывающие вспомнить о главном – вере, душе, покаянии, отмечается в сообщении.

«Уже с первых нот музыка православно-патриотического содержания нашла отклик у слушателей. Они душевно встретили участников творческого объединения Антония Галицкого и Анну Игорич. Выступления дуэта сопровождались бурными аплодисментами, а слова некоторых музыкальных композиций с удовольствием подпевал весь зал», – рассказали организаторы мероприятия.

Артисты посетили исправительный центр не впервые. Весной этого года по приглашению руководства учреждения они уже дали концерт для осужденных к принудительным работам.

«Тогда публика очень тепло встретила исполнителей. Мы поняли, что событие это должно повториться. Как только узнали, что «Ассист» снова едет к нам в город, связались с ними и, вот, они у нас, мы очень им благодарны», - отметил начальник исправительного центра № 1 Евгений Свиридов.