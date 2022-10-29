Культура

Псковичи стали победителями всероссийского конкурса на лучшее библиографическое издание

Псковичи стали победителями одной из номинаций Всероссийского конкурса на лучшее библиографическое издание отечественных библиотек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Проект «Цифровой артефакт "Литературная память"», разработанный Ириной Королёвой, заместителем генерального директора по научной работе учреждения отметили дипломом III степени в номинации «Медиаресурсы» Всероссийского конкурса на лучшее библиографическое издание отечественных библиотек.

Цифровым артефактом «Литературная память» предпринята попытка мотивировать удалённых русскоговорящих пользователей интернета (представителей всех профессий, вне зависимости от образовательного и общекультурного бэкграунда в возрасте от 18 лет и старше) к критической работе — прояснить природу упрёков, сохранить память об ужасах нацизма, сделать понятнее его причины и суть для современного общества.

Просветительско-вдумчивый проект «Цифровой артефакт "Литературная память"» — это три постоянных тематических раздела: