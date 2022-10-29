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Культура

Псковичи стали победителями всероссийского конкурса на лучшее библиографическое издание

30.10.2022 12:23|ПсковКомментариев: 0

Псковичи стали победителями одной из номинаций Всероссийского конкурса на лучшее библиографическое издание отечественных библиотек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Проект «Цифровой артефакт "Литературная память"», разработанный Ириной Королёвой, заместителем генерального директора по научной работе учреждения отметили дипломом III степени в номинации «Медиаресурсы» Всероссийского конкурса на лучшее библиографическое издание отечественных библиотек.

Цифровым артефактом «Литературная память» предпринята попытка мотивировать удалённых русскоговорящих пользователей интернета (представителей всех профессий, вне зависимости от образовательного и общекультурного бэкграунда в возрасте от 18 лет и старше) к критической работе — прояснить природу упрёков, сохранить память об ужасах нацизма, сделать понятнее его причины и суть для современного общества.

Просветительско-вдумчивый проект «Цифровой артефакт "Литературная память"» — это три постоянных тематических раздела:

  • «Меняющие идентичность: рефлексия самой разрушительной войны в истории человечества в европейской и американской литературе» состоит из трёх подразделов: аналитические комментарии; публицистика, мемуары, дневники; современная художественная литература. Представленные в подразделах документы доказывают, что нужна не унифицированная память, в необходимости которой настаивает Европарламент, а совмещаемые друг с другом картины истории войны, их диалог и взаимное признание.
  • «Правда VS Вымысел: о людях и событиях Великой Отечественной войны» — тест–расследование. Данный тест — это не просто правильный выбор ответа, это ещё и небольшое расследование, итоги которого приводятся в комментариях после каждого опровержения или принятия предложенного факта.
  • «"Незаметная жизнь" всемирного героя Александра Печёрского: работа над ошибками» — патриотическо–орфографический диктант. Этот раздел — память; обретение заслуженной известности в нашей стране истории Александра Печёрского. В основе патриотическо-орфографического диктанта подробная, прекрасно документированная книга Льва Симкина «Собибор / Послесловие».
Теги: #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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