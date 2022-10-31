Псковский цирк стал дипломантом первой степени на всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов, который прошел с 26 по 28 октября в Перми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном центре народного творчества.
Фото здесь и далее: Псковский цирк
Псковскую область представлял артист «Псковского цирка» Егор Табунщиков с номером «Эквилибр на катушках "Чарли Чаплин"».
Циркач успешно прошел отборочный этап конкурса. Конкуренция была высока – на конкурс было представлено более 400 номеров из 52 субъектов Российской Федерации, рассказали в центре.
Победителей пригласили в Пермь, чтобы представить самые зрелищные номера на суд жюри и зрителей. 28 октября на арене Пермского цирка состоялось финальное шоу фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов. Туда приехали 152 артиста из 13 регионов России.
Выступления были разделены на пять категорий: воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика и клоунада.
Оценивало выступления конкурсантов профессиональное жюри:
По итогам фестиваля народный коллектив студия циркового искусства «Псковский цирк» с номером «Чарли Чаплин» в возрастной категории 10 – 13 лет стал дипломантом первой степени в жанре «Эквилибристика».