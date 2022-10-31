Культура

Псковский цирк стал дипломантом первой степени на всероссийском фестивале-конкурсе

Псковский цирк стал дипломантом первой степени на всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов, который прошел с 26 по 28 октября в Перми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном центре народного творчества.

Фото здесь и далее: Псковский цирк

Псковскую область представлял артист «Псковского цирка» Егор Табунщиков с номером «Эквилибр на катушках "Чарли Чаплин"».

Циркач успешно прошел отборочный этап конкурса. Конкуренция была высока – на конкурс было представлено более 400 номеров из 52 субъектов Российской Федерации, рассказали в центре.

Победителей пригласили в Пермь, чтобы представить самые зрелищные номера на суд жюри и зрителей. 28 октября на арене Пермского цирка состоялось финальное шоу фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов. Туда приехали 152 артиста из 13 регионов России.

Выступления были разделены на пять категорий: воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика и клоунада.

Оценивало выступления конкурсантов профессиональное жюри:

народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный,

заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Республики Саха Валентина Савина,

заслуженный артист России, обладатель специального приза Монте-Карло, лауреат национальной премии Цирка Борис Оскотский,

народный артист РСФСР, чемпион мира среди иллюзионистов Владимир Данилин,

старший преподаватель кафедры режиссуры театрализованных представлений Пермского государственного института культуры Мария Кузина.

По итогам фестиваля народный коллектив студия циркового искусства «Псковский цирк» с номером «Чарли Чаплин» в возрастной категории 10 – 13 лет стал дипломантом первой степени в жанре «Эквилибристика».