Культура

Выставку «Всеволодов свет» представили в палатах у Сокольей башни в Пскове. ФОТО

Первую выставку Псковского музея-заповедника «Всеволодов свет» в недавно отреставрированных палатах у Сокольей башни в Пскове представили сегодня, 24 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выставка посвящена 100-летию со дня рождения архитектора, художника, кузнеца Всеволода Смирнова. На ней представлены акварели Всеволода Смирнова, а также работы в технике художественной ковки.

«Выставка является завершающим мероприятием в году, когда мы отмечаем столетие художника. Жизнь этого человека отразила историю страны. Он защищал родину, затем учился в Санкт-Петербурге, после приехал в Псков и работал в государственных мастерских. Так сложилось, что ему выпало профессиональное счастье реставрировать многие памятники: храм Покрова и Рождества от Пролома, церковь Илии Пророка в Выбутах, Псково-Печерский монастырь. И вот совершенно неожиданный поворот: его талант обратился в сторону кузнечного дела», – отметила директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Она отметила, что художник создал не только отдельные произведения ковки, но и могилу Неизвестному солдату в Пскове, надгробие на могиле Анны Ахматовой в Комарово.

«По сути это первая выставка после многолетней реставрации. Промыслительно, что выставка рассказывает о великом реставраторе. Цель выставки не просто рассказать о талантах, а сообщить о человеке, поцелованном Богом. Судьба подарила ему необыкновенной силы свет, которым прониклась все люди, кто был рядом и имели счастье общаться с ним и творить», – подчеркнула директор псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Основу выставки составили фондовые вещи Псковского музея. Также на ней есть много личных вещей. Среди экспонатов есть красная рубаха, которую очень любил художник. Кроме творческих работ самого Всеволода Смирнова, экспонированы материалы о творчестве дочери художника – Ирины Ларионовой.

Официальное открытие выставки состоится 3 ноября в 16:00. Она отработает два месяца. Директор музея-заповедника пообещала украсить открытие выставки зажженными восковыми свечами.