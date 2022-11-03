Культура

Красное и белое: урок независимости от псковских гагаузов

Накануне Дня народного единства псковичи поучились народному единству у гагаузов и узнали, как эти представители тюркской автономии в романоязычной Республики Молдова ухитряются и георгиевские ленточки носить, и мэрцишоры.

Фото здесь и далее: Школа межэтнической журналистики

Встреча гагаузов со скобарями прошла в Псковском областном центре народного творчества. Ученики псковской Школы межэтнической журналистики тоже там побывали и поняли, почему по одной из версий «гагауз» означает «прямой клюв» – то есть человек, который стоит на своём, несмотря ни на что.

Жизнь, жертвы и любовь

Руководитель Псковской областной общественной организации гагаузов «Межнациональное единство» Василий Делистоян также пригласил всех собравшихся в областном центре народного творчества на мастер-класс по изготовлению мартовских бутоньерок – мэрцишоров.

Дело в том, что у гагаузов есть национальная традиция, которую они на самом деле переняли у молдаван. Это обычай встречать весну с бутоньеркой из красно-белых ниток, которая символизирует «жизнь, жертвы и любовь» и называется «мэрцишор». Поэтому гагаузов путают с молдаванами, хотя на самом деле это тюрки в стране романоязычного народа.

Как объясняли псковичам гагаузы, они и сами не знают, откуда они взялись и как оказались на Балканах. Но до сих пор смогли сохранить свою национальную самобытность, хоть и поддались влиянию молдаван. Например, им понравилось мастерить молдавские «мэрцишоры».

Ученики псковской Школы межэтнической журналистики тоже захотели попробовать, но всё происходящее снимали областные телевизионщики, и они велели встать в кадр только людям в русских национальных костюмах – то есть участникам псковского фольклорного ансамбля «Уграда». Так что нам осталось лишь наблюдать.

Любопытно, что сделать мэрцишор можно только в паре с кем-то – в единстве. Поэтому во время мастер-класса его участники становились друг напротив друга, брали нитки красного и белого цветов и начинали скручивать, держась за пучки с двух концов. Получившиеся красно-белые спиральки надо по-особому связать и приколоть себе на грудь. Считается, что после этого весна не заставит себя долго ждать.

«А вам у нас в Пскове не пасмурно?»

После мастер-класса по вязанию мэрцишоров у гагаузов по программе было угостить псковичей своими национальными блюдами, но опять вмешались телевизионщики, и несколько дублей подряд снимали, как в комнату вносят пирог. Во время этих съёмок хлебосольные гагаузы так разволновались, что вместо «мы из Гагаузии» сказали «мы из Молдовы» (и тем самым ещё раз подтвердили народное единство с молдаванами). А потом ещё вдобавок оказалось, что гагаузский пирог вообще не режется псковским ножом (по крайней мере, на камеру).

Угостившись пирогами и выведав у гагаузских кулинаров все их национальные рецепты, мы задали им вот такой вопрос: «А не пасмурно ли вам у нас в Пскове?» Ведь они рассказали, что у них в Гагаузии очень солнечно. Думаю, для многих жителей Северо-Запада переезд туда, где зреет виноград, мечта. А эти люди сами оттуда, где лето закончится только 8 ноября – в День Святого Дмитрия, когда гагаузы завершают сбор урожая. Интересно, каково им в наших промозглых широтах?

«Да, это, на самом деле, единственный минус жизни тут. Ведь у нас даже зимой +5 градусов, - ответили нам псковские гагаузы. - Но во всём остальном мы всё равно, что дома. Потому что псковичи от нас не сильно отличаются: такие же отзывчивые, гостеприимные. Так что от погоды настроение не так сильно зависит, как от друзей».

«Дружим со всеми!»

Василий Делистоян также рассказал нам, что в переводе с гагаузского февраль – буквально «месяц грязи». Также мы узнали, что гагаузы не просто так славятся своим упрямым характером. Например, когда парламент Молдовы запретил ношение в стране георгиевских ленточек, гагаузы на 9 Мая всё равно их надели. И это несмотря на то, что юридически Гагаузия — автономный округ внутри Молдовы.

«Многие гагаузы даже под угрозой штрафов не отказались от ношения георгиевских ленточек – символа победы в Великой Отечественной войне», - добавил Василий.

Да, так можно было: перенять у соседей понравившиеся традиции, но отказаться от запретов, которые навязывает титульная нация. Например, тоже мастерить в марте мэрцишоры, но когда в мае сосед потребует от тебя отказаться от чего-то для тебя важного, от того, что ты считаешь своей историей, — остаться при своём.

Алексей Чаднов, Школа межэтнической журналистики в Пскове