Культура

Вечер поэзии Артема Тасалова пройдёт в Пскове 20 ноября

Вечер поэзии Артема Тасалова пройдёт в Пскове 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центральной городской библиотеке.

«Поэтическая лодочка Артема Тасалова мечется между небом и землей, явно уходя от тленной скучной земли в божественные небеса. Быть может, его поэзии не хватает земных деталей, земной пыли, но зато в его поэзии слышен плеск журавлиных, а, может быть, иногда и ангельских крыльев», - отмечают друзья-поэты.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Все стихи Артема Тасалова складываются в его лирическую биографию.

«Поэт то подробно, то страстно, а то бесстрастно описывает жизнь, в которой отправной точкой для рефлексии запросто может стать бабочка или ветка жасмина, снегопад или ворон. Слово и молчание, дом и родина, Бог и художник, участь поэта - определяющие темы в творчестве Артема Тасалова - решены в метафизическом ключе. Поэтический диалог с поэтами-предшественниками Артем Тасалов ведет постоянно, из-за чего его псковская лирика выходит за пределы локальной темы. Когда Артем Тасалов пишет о Пскове (например, в книге "Жасмин изумляет"), он размышляет о мироздании как таковом. Метафизические опыта поэта универсальны, и потому вызывают интерес у музыкантов и вокалистов», – рассказали в библиотеке.

В творческом вечере поэта примут участие музыканты Пскова – преподаватели детской музыкальной школы № 5 - Игорь Никитин и Дарина Дугина, а также Арсений Зимин, лауреат международных конкурсов и обладатель премии «Молодые дарования России» 2022 года.