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Культура

Псковичка стала победительницей конкурса-фестиваля «Орфей» в Грозном

18.11.2022 17:46|ПсковКомментариев: 0

Участница творческих проектов разных лет Псковского областного центра народного творчества Кристина Евдокимова стала одним из победителей пятого юбилейного конкурса-фестиваля «Орфей-2022» памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре. 

Фото: Псковский областной центр народного творчества

Мероприятие проходило в Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова в Грозном. Из 160 заявок с видеозаписями со всей России и других государств на участие в очном туре оргкомитетом конкурса было отобрано только 65 человек. Среди них оказалась и псковичка Кристина Евдокимова.

В ходе конкурсной программы Кристина Евдокимова исполнила песню из репертуара Муслима Магамаева «На качелях» (Пеппино Турко), а также вокальную композицию «Поцелуй» (Луиджи Ардити). 

Члены жюри под председательством профессора МосГу, солиста Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова Сергея Шеремета отметили высокий уровень исполнения Кристиной Евдокимовой этих произведений и присудили конкурсантке звание лауреата 3-й степени.

Кристина Евдокимова приняла участие и в заключительном Гала-концерте. В центре отметили, что организационное содействие и поддержку в участии в 5-м юбилейном конкурсе «Орфей-2022» имени Муслима Магомаева псковичке оказала областная общественная организация «Центр чеченской культуры "БАРТ"», руководитель - Саид-Хасан Дукаев. 

Кристина Евдокимова является дважды лауреатом первой премии «Молодежь Псковщины» в номинации «Искусство», победителем телевизионного конкурса «Золотой голос России», лауреатом Международных и Всероссийских конкурсов (Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Владимир, Велиж, Смоленск, Тверь, Тольятти, Калининград, Нижний Новгород) в разных номинациях -академического, эстрадного вокала, художественного чтения. 

Сейчас живёт в Москве и выступает на различных площадках Пскова и Москвы, в том числе в Кремле. Является солисткой симфонического ансамбля «Серенада». Дважды участвовала в фестивале «Таврида.АРТ», являясь её резидентом.

Теги: #псков #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
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