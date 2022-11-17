Культура

Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и...» проходит в Псковской области

I Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и...», который проходит с 17 по 20 ноября в Пушкинских Горах, успешно стартовал и идет по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля, в его рамках уже проведены более 15 творческих встреч с участниками фестиваля - писателями и аниматорами - в самих Пушкинских Горах, Опочке, Острове, Новоржеве, Великих Луках и Пскове.

Показаны десятки мультфильмов, снятых по мотивам литературных произведений различных авторов, из них 40 - это анимационные новинки, участвующие в конкурсе. Их судит жюри во главе с режиссером-мультипликатором, педагогом Алексеем Дёминым.

Завтра, 20 ноября, в 12:00 в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника состоится торжественная церемония закрытия фестиваля, где будут названы имена победителей. Обладатель Гран-при получит уникальную авторскую статуэтку.