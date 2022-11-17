Культура

Почти 600 билетов за день оплатили «Пушкинской картой» гости «Михайловского»

Всего 587 билетов на выставки и экскурсии в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» оплатили «Пушкинской картой» студенты и школьники из Пскова и Великих Лук вчера, 17 ноября, в первый день работы I фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…». Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель службы музейной экскурсионной и методической работы Елена Михайлова, помимо собственно церемонии открытия фестиваля, молодые люди и их наставники побывали в музее «Пушкинская деревня». Они также познакомились с временной экспозицией в выставочном зале «Музейная почта» и с постоянно действующей, очень богатой фондовой выставкой «Из истории создания драмы «Борис Годунов» в Научно-культурном центре заповедника.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Всего же в разных залах музейного НКЦ в этот день приняли 1160 зрителей, рассказала Елена Михайлова. По большей части билеты в эти экспозиции были гостевыми, то есть бесплатными. Это касалось тех случаев, когда жители и гости Святогорья знакомились с выставками самостоятельно или слушали «новоиспечённых» экскурсоводов — студентов-волонтёров из ПсковГУ, которые таким образом проходят в «Михайловском» учебную музейную практику.