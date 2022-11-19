Культура

О научном наследии искусствоведа Екатерины Ручьевской узнали студенты псковского колледжа искусств

Студенты специальности «Теория музыки» Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова стали слушателями Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения доктора искусствоведения, профессора Екатерины Ручьевской 14 и 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже искусств.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова

Конференция приводилась в очно-дистанционном формате, благодаря чему студенты и преподаватели колледжа смогли познакомиться с новейшими открытиями в области музыкальной науки, увидеть и услышать выступления ведущих музыковедов России и представителей зарубежного музыкознания по теоретической и исторической проблематике. Все выступления были связаны с основными научными идеями Е. А. Ручьевской, создавшей прочный методологический фундамент современного музыкального анализа. Студенты поделились своими впечатлениями от конференции:

«Лично мне конференция дала понять, до какого уровня нужно стремиться. Многие выступающие говорили абсолютно без напечатанного текста, и поражало то, что, несмотря на сложность темы, информация воспринималась легко. Одним из ярких представителей конференции для меня стал кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории И. Е Рогалев, который рассказал о Второй части Седьмой симфонии С. С. Прокофьева. За малое количество времени ему удалось ясно донести смысл, заложенный Прокофьевым в своей симфонии. Это свидетельствует о высоком профессионализме докладчика», – рассказала первокурсница Анастасия Зорина.

«Огромная благодарность Санкт-Петербургской консерватории, которая организовала интереснейшую конференцию, посвященную юбилею музыковеда Е. А. Ручьевской. Очень приятно было послушать докладчиков со своими научными работами. Например, выступление главного редактора газеты «Мариинский театр», шеф-редактора «Санкт-Петербургского Музыкального вестника», председателя секции критики и музыкознания Союза композиторов Санкт-Петербурга И. Г. Райскина «Мой Прокофьев». Музыковед не только отметил вклад исследований Ручьевской о Прокофьеве, но и рассказал о своих летских впечатлениях от творчества композитора. Спасибо организаторам за возможность присутствовать на конференции дистанционном формате!» – отметила студентка 4 курса Вероника Лаппо.

В колледже отметили, что знакомство с научной деятельностью в таком формате имеет большое значение для воспитания будущих музыковедов. Студенты специальности «Теория музыки» регулярно принимают участие в организованном Санкт-Петербургской консерваторией Всероссийском конкурсе по музыкальному анализу имени Е. А. Ручьевской, включённом в Перечень всероссийских конкурсов Министерства образования и науки. В разные годы победителями и призёрами конкурса становились студенты колледжа Ольга Зимникова, Зинаида Слободзян, Анастасия Ильина, Анастасия Михеева, Полина Фёдорова.

Организатор конференции - Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова