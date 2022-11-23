Культура

Великолукский коллектив вышел в финал патриотического фестиваля в Москве

В Центральном Доме Российской Армии финал Открытого фестиваля-конкурса юных дарований «Катюша-юниор 2022» состоится 25 ноября. В финал фестиваля вошел коллектив «Летний дождь» из города Великие Луки. Об этом псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе.

Фото: Пресс-служба Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе

В этом году фестиваль посвящен Дню Матери - празднику, который ежегодно отмечают в нашей стране 27 ноября. Главными зрителями фестиваля станут матери российских военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

В конкурсную программу «Катюша-юниор 2022» включены две номинации: «Индивидуальные исполнители» и «Ансамбли и коллективы». Предусмотрены и возрастные категории: самые маленькие – от 6 до 9 лет, постарше – от 10 до 12 лет и от 13 до 16 лет.

В этом году в состав жюри вошли: певица, победитель шоу «Голос дети» Алиса Кожикина; актер, звезда сериала «Универ» Константин Шелягин; руководитель студии «Юные Александровцы» Александр Гилёв; продюсер Сергей Пудовкин.

В творческом состязании принимают участие дети со всех регионов страны. Каждый год в финал фестиваля выходят юные таланты, представляющие Московский регион. В 2022-м году Московскую область представят участники из Домодедово, Одинцово, Люберец, Власихи, Балашихи, Дмитрова.