Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике 29 и 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
29 ноября (вторник) – санитарный день на следующих объектах музея:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- главное здание Псковского музея-заповедника;
- картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Приказная палата Псковского кремля;
- Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
- Музей-квартира В. И. Ленина;
- Музей истории города Печоры;
- Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С. В. Ковалевской.
30 ноября (среда) – санитарный день в музейных комплексах «Двор Постникова» и «Палаты у Сокольей башни» (Дом Ксендза).