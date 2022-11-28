Культура

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике 29 и 30 ноября

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике 29 и 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

29 ноября (вторник) – санитарный день на следующих объектах музея:

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

главное здание Псковского музея-заповедника;

картинная галерея Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Приказная палата Псковского кремля;

Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

Музей-квартира В. И. Ленина;

Музей истории города Печоры;

Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

Музей-усадьба С. В. Ковалевской.

30 ноября (среда) – санитарный день в музейных комплексах «Двор Постникова» и «Палаты у Сокольей башни» (Дом Ксендза).