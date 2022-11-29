Культура

Выставку в Псковском кремле интегрировали в проект «Потягнем за Отечество»

Цикл патриотических программ для детей и молодежи «Потягнем за Отечество» реализуется в Псковском музее-заповеднике. Он включает в себя 4 программы, посвящённые различным периодам истории Псковской земли. Одна из программ – «Богатырская застава», которая ранее проводилась на экспозиции «Господин Псков», теперь проходит в пространстве выставки «Ратная доблесть эпох». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На программе «Богатырская застава» можно почувствовать себя настоящими воинами и попробовать свои силы в ратном деле. Участники, экипированные деревянными щитами, мечами и копьями, поучаствуют в построении «стена щитов», познакомятся с оружием и доспехами средневековых воинов, рассказали в музее-заповеднике.

Пространство выставки «Ратная доблесть эпох» поможет погрузиться в историю военного дела Псковской земли, заметили эксперты.

«Вы сможете увидеть реконструкции комплексов одежды, вооружения и доспехов русских воинов XI-XVII столетий бившихся в дружинах князей – Владимира Великого, Александра Невского, снискавших славу на Куликовом поле, доблестно сражавшихся в государевых ратях Ивана Грозного и Алексея Михайловича. В том числе можно будет увидеть противников, с которыми защитники пограничья сталкивались лицом к лицу. Почувствуйте себя настоящими воинами и устройте битву дружин в Довмонтовом городе!» – предложили в музее-заповеднике.

Стоимость (для организованных школьных групп):

до 15 человек – 3000 рублей,

более 15 человек – 200 рублей за человека,

по Пушкинской карте – 300 рублей за человека.

Место сбора группы: Информационный центр Псковского музея-заповедника (улица Кремль, дом №4).

Телефон для справок и записи: +78112724574.