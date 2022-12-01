Культура

В «Михайловском» назвали имена победителей конкурса «Петровские литературные верфи»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» определили победителей творческого конкурса «Петровские литературные верфи», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Рудольф Яхнин. Прибытие корабля (1971). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В жюри отметили высокое качество большинства сочинений, поступивших в музей, и уточнили, что в отдельных номинациях и «серебро», и «бронзу» решено было присудить не одному, а двум конкурсантам сразу.

Лучшими поэтическими работами признаны «Сказание о том, как Пётр I защитил Санкт-Петербург» Анастасии Кузьминой (Санкт-Петербург, до 18 лет), «Невинная невеста» Константина Белого (Москва, 18+) и стихотворение Анастасии Данилевской (Москва, 18+) о Преображенском районе Москвы. Лучшими опусами в прозе названы «Царь-реформатор в Архангельском уезде» Романа Шарашова (Северодвинск, до 18 лет) и «Тайна Лавры» Михаила Бурляша (Тула, старше 18 лет). Полный список победителей и их работы уже опубликованы на официальном сайте музея.

Напомним, что всего на музейный конкурс, приуроченный к 350-летию Петра Великого, поступило 87 работ из России, Армении, Латвии, Узбекистана и Финляндии.