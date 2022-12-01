Культура

Стрельцы вновь пройдут дозором по Псковскому кремлю

Театрализованное мероприятие «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» состоится 3 декабря в 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Экскурсоводы в платье стрельцов XVII века, «вооруженные» огненным боем, заступят в караул и совершат обход самых потаенных уголков Кремля, отметили в пресс-службе.

«Участники программы в роли государевых бояр помогут стрельцам в осмотре "городового строения". При свете фонарей стрельцы вместе с участниками поднимутся во Власьевскую башню, а также побывают в закрытой для посещения башне Святых ворот. Действо будет сопровождаться живыми диалогами и историями из прошлого», – добавили в музее.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Псковского музея-заповедника. Доступна оплата по Пушкинской карте.

Справки по телефону: +78112724574.