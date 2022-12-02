Культура

Красногородский хореографический коллектив принял участие в Дне казачьей культуры

Красногородский образцовый хореографический коллектив «Энергия» по приглашению Псковского областного центра народного творчества принимал участие в концертной программе «Ты лети, казачья песня» 3 декабря.

Фото: Заря

Участники концерта также были из Пскова, Великих Лук, Дно, Себежа. На концерте звучали казачьи песни, исполнялись казачьи и фольклорные танцы, сообщает газета «Заря».

«Наш коллектив был принят очень тепло зрителями. Детям понравилось всё: и как выступали, и как их принимали, и как угощали. После концерта всех угощали чаем и вкуснющими пирогами», ­- рассказала руководитель «Энергии» Татьяна Алексеева.

За участие в празднике, посвящённом казачьей культуре, коллектив «Энергия» награждён Благодарностью от ГБУК «ПОЦНТ» «за вклад в развитие казачьих и народных традиций».