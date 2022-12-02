Культура

Концерт к Дню казачьей культуры состоялся в Писковичском ДК

Концерт к Дню казачьей культуры состоялся в Писковичском Доме культуры 3 декабря. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

В концертной программе «Ты лети, казачья песня» выступили творческие коллективы и сольные исполнители из Пскова и области.





На сцену вышли семейный вокальный ансамбль «Казачата», народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Радуга», казачий ансамбль «Златница», образцовый хореографический коллектив «Энергия», образцовый художественный коллектив ансамбль танца «Контраст», солистка Аня Яковлева.

Самобытные песни и танцы погрузили зрителей в атмосферу казачьей культуры и традиций.