Культура

Псковские библиотекари рассказали, как находить волонтёров среди студентов и профессоров

Белорусские библиотекари пригласили псковских коллег поделиться передовым опытом по эффективной работе с читателями разных возрастов. Первый заместитель директора Псковской централизованной библиотечной системы Людмила Слабченко приняла участие в международном круглом столе, который организовала и провела в интернете Центральная библиотека имени Янки Купалы города Минска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Кроме псковских библиотекарей из России в круглом столе поучаствовала также Челябинская областная библиотека для молодёжи, сотрудники которой рассказали о собственных успешных практиках привлечения юных читателей.

Доклад псковских библиотекарей назывался «В погоне за временем и читателем». Людмила Слабченко рассказала в своём выступлении, как с помощью одного проекта («Пушкин и Псков») сотрудники Централизованной библиотечной системы Пскова смогли вовлечь в краеведческую деятельность разные возрастные категории читателей, которые вдобавок поучаствовали в реализации этого проекта на волонтёрских началах.

Напомним, что издательский проект «Пушкин и Псков» начался с рукописи, которую в Центральную городскую библиотеку Пскова принёс Заслуженный артист России Сергей Попков. Это были записки известного псковского краеведа Евгения Матвеева о нечастных визитах Пушкина в столицу Псковской губернии. Ранее это исследование публиковалось только в виде отрывков в газете «Псковская правда». Псковские библиографы с помощью дочери покойного краеведа Евгения Матвеева восстановили все неясные места рукописи, верифицировали все упомянутые там факты, разыскали в архивах все необходимые документы и подготовили к изданию сразу несколько продуктов.

Во-первых, они издали исследование Евгения Матвеева отдельной книгой, во-вторых, создали по ней уникальный путеводитель, а также записали по этим материалам подкасты, аудиогид, создали на их основе электронные листалки и даже разработали по ним комикс. Материалы проекта, кроме того, были переведены на английский язык.

Причём всё это было сделано силами самих сотрудников Централизованной библиотечной системы Пскова, а также волонтёров из числа постоянных читателей и друзей ЦБС – преподавателей и студентов Псковского государственного университета, а также псковских артистов, подчеркнула Людмила Слабченко во время интернет-теле-моста с белорусскими коллегами.

В частности, перевод книги на английский язык осуществила писатель и преподаватель ПсковГУ Татьяна Рыжова, которая давно сотрудничает с ЦБС. А компьютерную вёрстку книги «Пушкин в Пскове» разработал студент ПсковГУ Андрей Русаков в рамках своей учебной практики. И он же, вдохновившись этим проектом, создал потом комикс, который поучаствовал во всероссийском конкурсе «Литературная карта России в комиксах».

Чтобы проиллюстрировать эту книгу, псковские библиотекари попросили у вдовы известного псковского художника Валентина Васильева разрешение бесплатно использовать его гравюры, что придало изданию «Пушкин в Пскове» дополнительную ценность.

В результате в сентябре этого года издательский проект «Пушкин и Псков» получил специальный диплом и памятный приз по итогам межрегионального фестиваля-конкурса лучших проектов по продвижению книги и чтения «Читающая Россия» в рамках фестиваля «Осень в Михайловском – 2022». А псковские библиотекари решили его продолжать и развивать, поскольку желающих поучаствовать в такой увлекательной краеведческой деятельности становится всё больше и больше.

Всех участников проекта «Пушкин и Псков» Людмила Слабченко представила белорусам, как в голливудском кино – в финальном слайде своей презентации. Она также пригласила белорусских библиотекарей познакомиться с электронными материалами этого проекта на официальном сайте ЦБС Пскова в разделе «Проекты и программы».