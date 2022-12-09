Культура

Вышитую карту Псковской области покажут 12 декабря

Презентация проекта «Вышитая карта Псковской области» пройдет в центре народного творчества в День Конституции Российской Федерации 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото: комитет по культуре Псковской области

Работа над проектом объединила 24 рукодельницы из 15 районов Псковской области и города Пскова. Автором и куратором «Вышитой карты Псковской области» является дизайнер, мастер декоративно-прикладного творчества Светлана Самарина.

При создании вышитой карты Псковщины использовали различные материалы, виды и техники вышивки. На презентации вышитой карты Псковской области также можно будет увидеть другие работы мастериц-участниц проекта.

Начало мероприятия в 16:00 в Псковском центре народного творчества (Псков, улица Некрасова, 10).