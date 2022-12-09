Культура

Выставку о послевоенном восстановлении памятников архитектуры открыли в Пскове

Выставка «Четыре золотые буквы "С". Золотой век псковской реставрации», которая посвящена послевоенному восстановлению памятников архитектуры Пскова и людям, поднявшим город из руин в сложный период, открылась в Пскове 9 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Эти люди, пережившие войну, тяжелые годы оккупации и разрушений, понимали значение человеческой жизни, понимали значение памятников, которые достались нам от наших предшественников. В невыносимых условиях, в полном смысле рискуя жизнью, они делали все, чтобы эти памятники продолжали жить. Это вызывает чувство глубочайшей благодарности. И наша выставка – выражение этой благодарности», – подчеркнула генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Посетители смогут увидеть фотоматериалы, рисунки, альбомы, личные вещи, рабочие инструменты архитекторов-реставраторов Спегальского, Смирнова, Скобельцына и Семёнова. Большинство из них предоставили Псковскому музею-заповеднике друзьями и родственниками мастеров.

«На выставке представлен ряд действительно уникальных предметов. Например, в витрине, посвященной Юрию Павловичу Спегальскому, можно увидеть резец мастера-лепщика, который, скорее всего, принадлежал его отцу. Спегальский очень бережно хранил память о своем отце. Уйдя из дома в юном возрасте, Юрий Павлович забрал с собой инструменты отцы, среди которых был и этот резец, который впоследствии он хранил на протяжении всей жизни», – отметила куратор выставки, хранитель музейных предметов Псковского музея-заповедника Анна Новотроицкая.

Ю. П. Спегальский был первым руководителем Псковской проектно-реставрационной мастерской. Здесь начали свою деятельность известные в будущем архитекторы Б. С. Скобельцын, М. И. Семёнов, В. П. Смирнов и другие. Эти люди спасли Псков от второго разрушения в XX веке, которое могло стать фатальным, именно поэтому специалисты называют послевоенный период восстановления Пскова «золотым веком» псковской реставрации, подчеркнули в музее.