Выставку о послевоенном восстановлении памятников архитектуры открыли в Пскове

Выставка «Четыре золотые буквы "С". Золотой век псковской реставрации», которая посвящена послевоенному восстановлению памятников архитектуры Пскова и людям, поднявшим город из руин в сложный период, открылась в Пскове 9 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Посетители смогут увидеть фотоматериалы, рисунки, альбомы, личные вещи, рабочие инструменты архитекторов-реставраторов Спегальского, Смирнова, Скобельцына и Семёнова. Большинство из них предоставили Псковскому музею-заповеднике друзьями и родственниками мастеров.
Ю. П. Спегальский был первым руководителем Псковской проектно-реставрационной мастерской. Здесь начали свою деятельность известные в будущем архитекторы Б. С. Скобельцын, М. И. Семёнов, В. П. Смирнов и другие. Эти люди спасли Псков от второго разрушения в XX веке, которое могло стать фатальным, именно поэтому специалисты называют послевоенный период восстановления Пскова «золотым веком» псковской реставрации, подчеркнули в музее.