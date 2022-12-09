Культура

Английские переводы пушкинских стихов, написанных в Михайловском, публикует «Русская виртуальная библиотека»

Популярный интернет-ресурс «Русская виртуальная библиотека» приступил к созданию собственного собрания сочинений А.С. Пушкина в переводах на английский язык. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», информационная служба которого, по возможности, отслеживает различные публикации произведений поэта. В музее особо отметили, что в открытом доступе уже появились переложения стихов, написанных Пушкиным в разные периоды его пребывания в псковском родовом имении.

Энгель Насибулин. К стихотворению «Я помню чудное мгновенье...». Из иллюстраций к книге «А.С. Пушкин. Стихи, написанные в Михайловском». Из собрания музея-заповедника.

Цель экспериментального проекта РВБ — собрать воедино сколь-либо значимые переводы текстов Пушкина, снабдив их параллельным оригиналом, который приводится по хорошо известному специалистам десятитомнику 1959—1962 годов издания. При этом разработчики и создатели «Collected Works by Alexander Pushkin» осознают, что любое подобное собрание будет далеко не полным. Хотя бы потому, что «…многие переводы не могут быть использованы по причинам авторского права. Поэтому мы сосредоточимся на переводах, которые являются общественным достоянием, и некоммерческих переводах», — сразу оговаривает нынешнее положение дел директор «Русской виртуальной библиотеки» Евгений Горный.

Напомним, что сегодня РВБ — бесплатный научно-образовательный ресурс, чью основную аудиторию составляют школьники, студенты, преподаватели и исследователи русской литературы.

В Пушкинском заповеднике особо отмечают, что большая часть стихов, написанных Пушкиным в Михайловском, уже сейчас дана в проекте РВБ в нескольких переводческих версиях. Так, на сайте уже размещено восемь английских вариантов знаменитого «К ***» («Я помню чудное мгновенье...»), пять «Зимних вечеров» («Буря мглою небо кроет...»), шесть «Признаний» («Я вас люблю, — хоть я бешусь...») и сразу девять «Пророков» («Духовной жаждою томим»).

В амбициозных планах библиотеки, судя по уже обозначенным на сайте разделам, разместить здесь и поэмы, и сказки, и драматические произведения, и прозу, и даже пушкинский non-fiction.