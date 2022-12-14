Культура

Светлана Мельникова: Создание муралов в Пскове – хороший пиар-ход для Картинной галереи

Создание муралов в Пскове – хороший пиар-ход для Картинной галереи. Такое мнение озвучила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если проект обсуждается, если он вызвал такую широкую печать и резонанс – это уже здорово. Для нас это очень хороший пиар-ход, который поднял интерес к Картинной галерее», – пояснила Светлана Мельникова.

По словам директора музея, с момента открытия Картинную галерею посетили около 11 тысяч человек, в том числе 4 тысячи по Пушкинской карте.

«При чем это люди не приезжие, в основном – местное население. Мне понравилось, как жители домов, на которых изображались художественные произведения, к этому относились, как обсуждали, как смотрели, какая вещь досталась их дому. Какая борьба была за картину "Отцы". Григорьевская работа тоже вызвала разные отзывы. Я сама не ожидала, что этот проект будет таким любопытным», – подытожила она.

Напомним, муралы на стены псковских домов наносят художники из Пскова, Москвы и Санкт-Петербурга. Всего в городе появятся 12 новых масштабных изображений. Каждое из них – увеличенная копия картины из собрания Псковского музея-заповедника.