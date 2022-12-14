Псковичей приглашают познакомиться с традициями празднования Нового года в Советском Союзе

Псковичей приглашают познакомиться с традициями подготовки и празднования Нового года в Советском Союзе, увидеть множество необычных елочных украшений и узнать, как история большой страны отражалась в новогодней игрушке на выставке новогодних игрушек и елочных украшений «До Нового года – не трогать!». Выставка работает во Дворе Постникова (Мешок-2) в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Пространство выставки построено с учетом тематики игрушек, которые выпускались в различные периоды советской истории. Одним из самых распространенных и недорогих материалов для изготовления советских елочных игрушек 1930-1950-х годов была вата. Основой выступал проволочный каркас, вокруг которого крепилась вата. Лица делали из воска, папье-маше или мастики. После росписи их покрывали клейстером. Костюмы тоже мастерили из ваты или бумаги, раскрашенной в разные цвета. Готовые игрушки посыпали «снегом» из мелкого стекляруса и закрепляли его специальным составом.
«Самыми популярными моделями были фрукты и овощи, животные, большие фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а еще малыши-пеленашки, представляющие собой младенцев или поросят в конвертиках из одеял. В коллекции нашего музея есть один такой малыш-пеленашка в виде поросенка в конвертике. Это один из наших любимых экспонатов», – отметила куратор выставки, ведущий специалист Центра музейной педагогики Псковского музея-заповедника Софья Голубева.
Выставка работает во Дворе Постникова (Мешок-2) по адресу: улица Олега Кошевого, 2.
Стоимость: дошкольники – 100 рублей за человека, школьники/студенты – 150 рублей за человека, взрослые – 200 рублей за человека.
Справки по телефону: +78112292260.