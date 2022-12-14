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Культура

Псковичей приглашают познакомиться с традициями празднования Нового года в Советском Союзе

15.12.2022 18:00|ПсковКомментариев: 0

Псковичей приглашают познакомиться с традициями подготовки и празднования Нового года в Советском Союзе, увидеть множество необычных елочных украшений и узнать, как история большой страны отражалась в новогодней игрушке на выставке новогодних игрушек и елочных украшений «До Нового года – не трогать!». Выставка работает во Дворе Постникова (Мешок-2) в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Мы очень надеемся, что эта выставка подарит вам такое теплое, хорошее, новогоднее чувство. Это будет немножко ностальгии, это будут воспоминания о самых ярких и радостных мгновениях жизни, которые, конечно, мы прежде всего связываем с Новым годом. Поэтому мы с огромной радостью приглашаем к нам гостей и думаем, что все, что вы здесь увидите, подарит вам мгновение счастья, ведь Новый год – это всегда чудо и всегда счастье», – поделилась генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Пространство выставки построено с учетом тематики игрушек, которые выпускались в различные периоды советской истории. Одним из самых распространенных и недорогих материалов для изготовления советских елочных игрушек 1930-1950-х годов была вата. Основой выступал проволочный каркас, вокруг которого крепилась вата. Лица делали из воска, папье-маше или мастики. После росписи их покрывали клейстером. Костюмы тоже мастерили из ваты или бумаги, раскрашенной в разные цвета. Готовые игрушки посыпали «снегом» из мелкого стекляруса и закрепляли его специальным составом.

«Самыми популярными моделями были фрукты и овощи, животные, большие фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а еще малыши-пеленашки, представляющие собой младенцев или поросят в конвертиках из одеял. В коллекции нашего музея есть один такой малыш-пеленашка в виде поросенка в конвертике. Это один из наших любимых экспонатов», – отметила куратор выставки, ведущий специалист Центра музейной педагогики Псковского музея-заповедника Софья Голубева.

Выставка работает во Дворе Постникова (Мешок-2) по адресу: улица Олега Кошевого, 2.

Стоимость: дошкольники – 100 рублей за человека, школьники/студенты – 150 рублей за человека, взрослые – 200 рублей за человека.

Справки по телефону: +78112292260.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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