Культура

Псковские библиотеки приглашают маленьких читателей на «Рождественского гуся»

Библиотеки города Пскова приглашают своих маленьких читателей во время зимних каникул послушать сказку «Рождественский гусь» и встретиться с её автором Натальей Радьковой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

Фото: Псковская городская библиотека

В целях приобщения детей к лучшим новогодним и рождественским традициям Централизованная библиотечная система Пскова 26-29 декабря и 4-5 января проведёт в городских библиотеках рождественские чтения «Пусть праздник подарит чудо». Библиотекари будут вслух читать детям сказку про гуся Гоготуна, кота Мурлыкина и щенка Дена.

26 декабря в 15:30 в детской экологической библиотеке «Радуга» (улица Новосёлов, 11) также пройдёт онлайн-встреча с автором книги «Рождественский гусь» писательницей из Минска Натальей Радьковой.

Участники Рождественских чтений по книге «Рождественский гусь», кроме того, смогут поучаствовать в специально подготовленной библиотекарями онлайн-викторине и получить за правильные ответы электронный сертификат.

Наталья Радькова - член литературно-музыкального объединения «Галактика» (Беларусь, Минск) и литературного объединения «Полымя» (Минск), автор книг «С улыбкой по жизни», «Рядом с нами ходит сказка» и «Рождественский гусь». По итогам международного литературного конкурса «Созвездие Духовности» Наталья Радькова была награждена специальным дипломом «Сказка» в 2019 и 2020 годах. В 2020 году стихи и рассказ вошли в сборник «Цвет настроения – детство» (Россия), выпущенный международным союзом русскоязычных писателей. По итогам конкурса к 140-летию Александра Блока подборка стихов вошла в сборник «Слово-серебро» (Россия). В 2020 году подборки стихов и рассказов вошли в сборники Международного союза русскоязычных писателей «Золотая непогода, позолоченная грусть», «В ожидании чуда», «Между нами, девочками», «Сиреневый вальс», «Финт ушами», «Мечты и реальность». В 2021 году вышла книга прозаических рассказов «Давайте жизнью наслаждаться».