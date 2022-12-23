Культура

«Союзмультфильм» займется перезапуском советской классики

«Союзмультфильм» вернется к перезапускам советской анимационной классики, сообщила председатель совета директоров студии Юлиана Слащева.

В начале февраля продюсер говорила в интервью индустриальному изданию «Бюллетень кинопрокатчика» о том, что ребуты циклов «Ну, погоди!» и «Умка» станут последними. До этого студия ранее уже выпустила новые проекты с героями советских классических анимационных лент «Простоквашино» и «Чучело-Мяучело» (перевыпуск получил название «Чуч-Мяуч»), сообщают «Ведомости».

«Этот год изменил наше отношение к перезапускам. Сегодня на уровне государства и аудитории есть огромная потребность в знакомых героях – тех, кого уже знают и любят. Поэтому мы все-таки думаем о новых версиях», – пояснила Слащева.

Сейчас, по ее словам, студия работает над пилотным выпуском сериала про Чебурашку, который будет, в отличие от советского оригинала, выполнен в технике 3D-анимации. Оригинальный цикл про Чебурашку был кукольной мультипликацией, состоял из четырех фильмов в 10-20 минут и был снят режиссером Романом Качановым и художником-постановщиком Леонидом Шварцманом по сценариям Эдуарда Успенского в 1969-1983 гг.

Запуск полноценного сезона будет зависеть, в том числе, от успеха полнометражного игрового фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, говорит Слащева. Эта кинокартина совместного производства студии Yellow, Black & White, «Союзмультфильма», видеосервиса Start и телеканалов «Россия 1» и СТС выйдет в широкий прокат 1 января 2023.

Сейчас «золотая коллекция» приносит половину доходов студии, отмечает Слащева, добавляя при этом, что в счет новых проектов студия включает и перезапуски советской классики. И хотя в целом динамика по доходам «золотой коллекции», по ее словам, в последние годы отрицательная, именно перезапуски продвигают ее продажи: «Если бы не было перезапусков, у нас заметно упали бы все продажи».

Часть «золотой коллекции» «Союзмультфильма» в ближайшие годы станет общественным достоянием, напоминает адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. И через перезапуск новых проектов на основе советской анимационной классики, по его словам, студия хочет в каком-то смысле сохранить за собой эти произведения.

«Ребуты – это новое охраняемое авторским правом произведение, но с участием узнаваемых персонажей из старых произведений. Вопрос – на чью сторону в таких случаях будет вставать суд в случае, если проекты из «золотой коллекции», ставшие общественным достоянием, уже перезапущенные «Союзмультфильмом», захочет перезапустить кто-то еще? Это риски, и серьезные инвесторы (а анимация – это существенные затраты), не связанные с «Союзмультфильмом», вряд ли на них пойдут», — констатировал Энтин.