Культура

Псковский Дом офицеров подвел итоги творческих достижений в год своего 75-летия

Дом офицеров организовал и провел социально значимые мероприятия, получившие широкую общественную резонансную оценку в Год культурного наследия народов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Дом офицеров

В течение 2022 года Дом офицеров в партнерстве с АНО «Центр талантов» успешно реализовал два творческих социальных проекта, получивших поддержку Президентского фонда культурных инициатив. В частности, была получена поддержка на реализацию проекта «Историческое шоу «Россия начинается здесь». Это продолжение развития творческих инициатив более двухсот участников и руководителей коллективов, в первую очередь, Дома офицеров и других досуговых учреждений Псковской области.

Уникальность проекта – в показе исторических картин великого прошлого Псковской земли в хореографических рассказах: о «Повести временных лет», об основательнице города княгине Ольге, о Ледовом побоище на Псковской земле.

Основными исполнителями театрализованной хореографической постановки выступил Заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры». Благодаря грантовой поддержке в багаже коллектива, появились новые постановки; оригинальные аранжировки Андрея Евстафьева из песенного материала Ольги Сергеевой; сшиты новые костюмы.

Немалая доля успеха, созданного качественного творческого проекта, получившего высокую оценку зрительской аудитории, привнесена участием в подготовке и показе заслуженных артистов-псковичей и профессиональных деятелей искусств Псковской области.

По режиссерскому замыслу в шоу включили сцены исторической реконструкции с вовлечением в действо публики. Зрители получали раздаточные материалы и использовали его в интерактивных сценах, получали возможность соучаствовать в театрализованном действии.

«В результате реализации творческого проекта был достигнут эффект массового осознания своей неотъемлемости от Родины, любви к родным местам, гордости за свой народ и желания сохранять и приумножать богатство своего края», – отметили в учреждении.

Показ шоу состоялся в День города Пскова. Общее число участников и зрителей превысило три тысячи.

Как отметили специалисты, за счет организованной онлайн-трансляции охват зрительской аудитории был значительно расширен. Из статистики за неделю после проведения мероприятия: почти 9 тысяч просмотров; более 50 положительных комментариев, почти 100 репостов.

Проект имеет продолжение. Созданная творческая программа - достойный пролог социально-значимых культурных программ разного уровня от муниципальных до федеральных. Хореографические постановки с разработанным аудио- и видеосопровождением могут использоваться (и уже демонстрировались не раз) как самостоятельные цельные танцевальные композиции в разножанровых масштабных программах.

Полноценное шоу было представлено в самом центре Москвы в парке Зарядье в рамках Юбилейного фестиваля Русского географического общества, президентом которого является Сергей Шойгу.

Проект реализован в рамках второго специального конкурса на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2022 году по тематическому направлению «Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей в условиях санкционного давления»

Второй творческий социальный проект, получивший поддержку фонда – фестиваль «Центр талантов. На ветрах истории и современности — 2022», призванный популяризовать нематериальное культурное наследие народов Псковской области.

Каждое мероприятие фестиваля (а их прошло 4) помогло решить поставленные задачи. По итогам проведенного в апреле конкурса искусств «Центр талантов» - 2022, была сформирована база участников творческих мероприятий, прошедших во втором этапе проекта.

Участники и победители конкурса искусств получили возможность демонстрации своего исполнительского мастерства в процессе популяризации молодежного творчества в мероприятиях, направленных на сохранение и развитие культуры народов, проживающих в Псковской области.

Концертная программа «Многонациональное разноцветье», прошедшая 10 сентября в Зеленом театре, отличалась массовыми театрализованными хореографическими постановками и мощным звучанием детского сводного хора.

«Синергия детских и молодежных коллективов из разных районов области внесла неоценимый вклад в формирование знаний командной работы. А выступление на большой, излюбленной псковичами, сцене дало возможность демонстрации своего успеха на большую аудиторию», – подчеркнули работники Дома офицеров.

Продолжением национального творческого праздника стало проведение круглого стола с руководителями общественных национальных объединений.

В результате диалога за круглым столом «Разные, но не чужие, мир через культуру» команда единомышленников смогла сформировать концепцию взаимодействия при подготовке и реализации творческих программ на конец 2022-го и на 2023 год.

В декабре по инициативе Псковской областной общественной организацией «Центр чеченской культуры «БАРТ» и ее председателя организации Саида Дукаева в партнерстве с Домом офицеров состоялся вечер-концерт «Человек мира», посвященный творчеству известного певца Муслима Магомаева. В камерной обстановке малого зала собрались представители сфер образования, общественности, национальных диаспор Псковской области и сотрудников администрации области.

Данная программа стала достойным завершением целого цикла мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов России.

Демонстрацией готовности плодотворного сотрудничества стало закрытие фестиваля концертно-тематической программой «Вместе мы большая сила, вместе мы семья».

Сразу два мероприятия прошло в День народного единства на базе Дома офицеров.

Интерактивная тематическая выставка, по содержанию наполненная различными формами этнокультурного многообразия, самобытности народов и этнических сообществ, проживающих на Псковщине. Концертная программа, символизировавшая идею национального согласия и сплочения, в которую вошли яркие выступления, представителей национальных сообществ и творческих коллективов области, завершила цикл мероприятий, вошедших в проект «Фестиваль искусств «Центр талантов на ветрах истории и современности - 2022, посвященный нематериальному культурному наследию Псковской области».

Помощь в реализации всех творческих программ оказали волонтеры добровольческого центра, курировавшие в том числе и комфортное пребывание многочисленной зрительской аудитории, которая превысила четыре тысячи человек.

Весь 2022 год под эгидой 75-летия проходили отчетные и сольные концерты творческих коллективов Дома офицеров.

Крупным планом в общем перечне культурных событий года отвели кульминационному циклу мероприятий в канун даты образования учреждения культуры 31 мая. В эти дни прошло открытие отремонтированного малого зала с презентацией выставки дизайнера и визажиста изображений Игоря Черкасова «Печать времени».

Впервые в крупном формате на выставке были представлены художественно обработанные фотопортреты офицеров и солдат 96-го Омского пехотного полка и 93-его Иркутского полка, чья история связана с историей псковского Дома офицеров и города. После работы данной выставки в малом зале выставляли свои работы еще два известных художника Игорь Леонтьев и Александра Вихрова. Новое выставочное пространство на конец 2022 года смогли посетить уже более трех тысяч человек.

На праздничном концерте «Всегда в служенье людям» к 75-летию Дома офицеров, к сотрудникам и участникам коллективов, а также к псковичам, пришедшим на праздник творчества, обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она вручила почетную грамоту губернатора творческому коллективу Дома офицеров со словами, подчеркивающими важность деятельности учреждения: «Дом офицеров – это не только кузница творческих коллективов, это место судеб и развития, место создания новых семей и жизни, место хранения традиций и удивительных ценностей. Я хочу передать благодарность всем, кто сохраняет культуру. Сегодня важно, что это учреждение является современным, оно способно участвовать в новых вызовах и работать в современных условиях».

На сцене выступили творческие коллективы и артисты Дома офицеров, а также приглашенные коллективы города Пскова.

В преддверии праздника выпустили цикл видеосюжетов о работниках прошлых лет «Ничто на земле не проходит бесследно».

По мнению работников Дома офицеров, достойны внимания также ещё два мероприятия, презентовавшие новые авторские программы двух выдающихся сотрудников учреждения. Композитор, аранжировщик, автор-исполнитель своих музыкальных произведений Андрей Евстафьев к своему юбилею представил зрителям авторскую концертную программу «В середине сентября».

На концерте прозвучали премьерные песни в исполнении группы «СамоРезы», «АртМастер», солистов Елены Фединой и Татьяны Арсентьевой. На сегодняшний день многие прозвучавшие впервые песни получили статус «шлягеров».

В декабре свой юбилей отметила заслуженный деятель искусств Псковской области Ирина Казимир. В её день рождения псковичи смогли поздравить юбиляршу на сцене.

Премьера мюзикла «Летучий корабль» стала настоящим подарком для псковичей, пришедших семьями на музыкальный спектакль, в котором одной из важных составляющих стали хореографические композиции в исполнении артистов заслуженного коллектива народного творчества «Театр танца «Русские узоры».

Важным достижением также в Доме офицеров считают налаженную работу ещё одной концертной площадки учреждения. В Зеленом театре, на одной из центральных творческих площадок города Пскова, организованы силами Дома офицеров 7 масштабных мероприятий с широкой зрительской аудиторией: праздничный концерт ко Дню Победы, детский хоровой праздник, концерт ко Дню России, в День города Пскова, торжественное мероприятие и праздничный концерт «У России есть своя защита», посвящённые 92-годовщине со дня образования ВДВ России, музыкальный фестиваль Crescendo, концерт «Многонациональное разноцветье».

О традиционных тематических программах, ожидаемых и посещаемых псковичами с большим интересом, также были отсняты видеосюжеты: