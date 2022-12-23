Культура

Светлана Мельникова: Подачу исторического материала нельзя превращать в Диснейленд

Подачу исторического материала и истории памятников Псковщины нельзя превращать в Диснейленд. Об этом рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова во время итоговой конференции, которая проходила сегодня, 27 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня людей не удивишь обыкновенной экскурсией. Экскурсоводу сегодня очень непросто работать. Сейчас к нам обратились популярные фирмы и говорят, что нашим детям нужна только интерактивная экскурсия, обязательно интерактив, вплоть до того, что стрелец должен встречать их прямо на вокзале, сопровождать их. Я даже не знаю, как к этому относиться, может, это и здорово. Надо пробовать, искать, но подачу исторического материала, подачу невероятной красоты и значимости памятников Псковщины нельзя превращать в Диснейленд», – рассказала Светлана Мельникова.

Она добавила, что музей ведет активную деятельность над формированием экскурсий и поиском способов подачи исторической информации интерактивно и в новых формах.