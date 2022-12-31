Культура

Старинную колядку про волка-помощника включили в новогоднее представление в «Михайловском»

Новую версию сказки-представления «Колобок» от театра кукол «Петрушкина баловня», работающего при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», покажут сегодня, 3 января, гостям Святогорья.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Как пояснила корреспонденту Псковской Ленты Новостей начальник отдела массовых мероприятий Пушкинского Заповедника Ирина Егорова, основа этого интерактивного спектакля, столь любимого публикой, осталась прежней: это история, рассказанная во время крестьянских «деревенских посиделок» с использованием подручного материала. По ходу действия клубок пряжи становится колобком, носовой платочек превращают в зайца, одним движением завязав его в узелок с длинными концами-«ушками», и так далее.

Идет представление на местном диалекте. Однако в силу самых разных причин, — добавляет Ирина Егорова, — исполнительский состав спектакля на этот раз пришлось изменить и, неизбежно, полная импровизационных моментов сказка засветилась новыми красками.

Помимо этого в канву спектакля-игры при подготовке праздников ввели новый этнографический материал. Это новые колядки, в частности — колядка про волка-помощника, который и хату к празднику мёл, и пироги в печь сажал. Миниатюра «Что у тебя, волче, хвост косматый» была записана в 1980-х в деревне Горелово Себежского района участниками фольклорной экспедиции Ленинградской госконсерватории и опубликована в первом выпуске «Песен Псковской земли» (Л., 1989, сост. А. Мехнецов).

Напомним, что в «Михайловском» на эти каникулярные дни, вплоть до 8 января, запланированы и другие, многочисленные спектакли, концерты, музейные уроки, мастер-классы. С полной праздничной афишей (с указанием места, дня и времени проведения того или иного события, рекомендаций по возрасту для зрительской аудитории и т.д.) можно познакомиться на официальном сайте музея.