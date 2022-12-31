Культура

Музей Победы предложил жителям Псковской области выбрать лучшие новогодние игрушки

Жителей Псковской области приглашают поддержать земляков в конкурсе новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза». На сайте Музея Победы представлена онлайн-выставка лучших работ конкурсантов, где до 13 января можно отдать голос за понравившееся елочное украшение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

Всего в виртуальную экспозицию вошло более тысячи новогодних игрушек, которые были присланы на конкурс почти из 70 российских регионов — от Карелии до Приморского края, а также Республики Беларусь. Это елочные украшения - подобные тем, которые были в военную пору, или посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Игрушки сделаны из бумаги, ткани, глины, дерева, среди поделок новогодние персонажи, герои войны, боевая техника и т.д. Конкурсанты прислали и сами игрушки, и их фотографии.

«Мы очень рады, что новогодний конкурс «Мастерская Деда Мороза» нашел такой отклик у жителей нашей страны. Мы благодарны каждому участнику, ваши работы несут тепло и радость. Все работы замечательные, трогательные и смешные, милые и грустные, замысловатые и простые в исполнении, но очень значимые», - отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

В ходе онлайн-голосования интернет-пользователи смогут отдать свой голос за понравившиеся поделки. Набравшим наибольшее количество «лайков» будет вручен «Приз зрительских симпатий». Кроме того, лучшие работы выберет жюри конкурса, при этом будет оцениваться креативность замысла, соответствие тематике конкурса, оригинальность работы.

Итоги конкурса будут подведены 14 января 2023 года. Новогодний конкурс семейного творчества «Мастерская Деда Мороза» был организован Красногорским филиалом Музея Победы. Всего на конкурс прислали свыше 1000 работ.