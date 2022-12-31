Культура

Псковский танцевальный коллектив стал победителем международного фестиваля-конкурса

Хореографический ансамбль «Мозаика» из Пскова стал лауреатом XIV международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Снежный карнавал».

Основные мероприятия форума прошли в субботу, 7 января, в Костроме. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ансамбле, победу подопечным хореографов Сергея и Татьяны Живчук в возрастной категории от 12 до 15 лет принесли номера «Непохожие» и «Color life with dance».

«Мозаика» стала номинантом на премию за достижения в творчестве «Artis», вручение награды пройдет в конце 2023 года.

Другие группы «Мозаики» заняли по итогам конкурса третьи места.

Отметим, что «Снежный карнавал» входит в один из крупнейших фестивальных проектов России «Я МОГУ!».