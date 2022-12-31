Культура

Второй новогодний бал прошёл в Псковском кремле. ФОТО

Второй новогодний бал состоялся в Псковском кремле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Приказная палата Псковского кремля вновь наполнилась прекрасной музыкой, старинными танцами и звонким весельем – состоялся второй новогодний бал псковского музея. Спасибо всем, кто был с нами! До встречи на новогоднем балу уже в следующем году!» - обратились к псковичам в музее-заповеднике.

Напомним, первый новогодний бал в Псковском кремле состоялся 3 января.