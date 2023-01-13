Культура

На фотовыставку о Соловецких островах приглашают псковичей

Первая персональная выставка фотографа Виктории Вороновой состоится в псковском Доме офицеров (Комдива Кирсанова, 5) 23 января в 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в культурном учреждении.

«И сразу - немаленькая, да ещё с пронзительной такой темой: "Соловецкое...". Те, кого Север и Соловецкие острова хотя бы единожды коснулись своим крылом, нас поймут. Для одних это светлое место, для других - место силы, для третьих - остров святости, но для всех без исключения - откровение, прикосновение к вечному», – отметили организаторы выставки.

Виктория Воронова родилась в Ленинградской области, её бабушка и дедушка – с Соловков, её ребенком возили на лето на остров.

Фото здесь и далее: Виктория Воронова

«Начальную школу я окончила там же, потом переехала в Псков. С детства фотоаппарат всегда был где-то рядом. Его присутствие в доме казалось естественным, ведь дедушка занимался фотографией. Снимал много. Дома проявляли плёнки, сушили фотографии в ванной. Дедушка и подарил мне первую мыльницу, и я начала снимать всё подряд. Потом запал пропал на время. Но позже захотелось всерьёз научиться снимать, и я поступила в колледж искусств», – рассказала фотограф..

Она также добавила, что ближе всего для неё съёмка портретов, особенно детей и стариков.

«Про Соловки решила сделать выставку, чтобы показать людям настоящий посёлок со старыми домами, с едва живыми сараями. Это немного не те Соловецкие острова, что видит турист. Предлагаю взглянуть на них глазами человека, который там жил», – пригласила на выставку Виктория Воронова.