Культура

Псковичей приглашают на день открытых дверей в музей-квартиру Спегальского

День открытых дверей состоится в музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове 17 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

17 января – день памяти Юрия Спегальского – исследователя средневекового зодчества, архитектора-реставратора, создателя Псковских реставрационных мастерских, художника, мастера декоративно-прикладного искусства.

«В этот день мы приглашаем всех желающих бесплатно посетить мемориальный музей-квартиру Ю.П. Спегальского (Октябрьский пр., 14, кв. 74), где сейчас находится выставка "Четыре золотые буквы "С". Золотой век псковской реставрации", посвященная послевоенному восстановлению памятников архитектуры Пскова и людям, поднявшим город из руин в сложный период, в числе которых был и Юрий Павлович», - прокомментировали музейщики.

Телефоны для записи: +78112728695 и +78112663311. По этим телефонам можно дополнительно заказать платные экскурсии.