Культура

Псковский музей-заповедник занял 13 место во всероссийском медиарейтинге

Псковский музей-заповедник занял 13 место в медиарейтинге российских музеев за 2022 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Медиалогия».

МедиаИндекс культурного учреждения составил 74 174,3. В топ-20 музей-заповедник попал впервые.

Лидерами рейтинга по качественному показателю в 2022 году стали Музей Победы, Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея.

Напомним, Псковский музей-заповедник — один из старейших музеев России. Он был открыт в 1876 году как Псковский археологический музей силами местных краеведов. Даже в трудные годы революции и войн музей не закрывал двери для посетителей. В статусе Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника существовал с 1979 года. С 2019 по 2022 год входил в состав Псково-Изборского музея-заповедника. С момента основания музей являлся общественным заведением, находился в ведении Археологической комиссии при губернском статистическом комитете.

По количеству экспонатов музей насчитывает более 670 000 единиц хранения и обладает одним из крупнейших собраний страны.

Псковский музей-заповедник сегодня является крупным социокультурным учреждением региона, играющим важную роль в формировании туристической инфраструктуры Северо-Запада, сообщается на сайте музея.