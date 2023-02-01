Культура

Псковичей приглашают на цикл мероприятий в рамках акции «Влюбленные в искусство»

Цикл мероприятий в рамках акции «Влюбленные в искусство», приуроченной ко Дню всех влюбленных, запускает Псковский музей-заповедник. В этом году акция будет проходить на нескольких музейных площадках, «которые наполнятся волшебной атмосферой, открывающей души и соединяющей сердца». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Первая площадка акции – Картинная галерея Псковского музея-заповедника, где 11 февраля в 11:30 и 15:00 состоится авторская экскурсия «Все движется любовью».

В рамках экскурсии гости впервые смогут совершить прогулку по Картинной галерее, где будут представлены несколько не экспонируемых ранее произведений живописцев послевоенного периода из собрания Псковского музея-заповедника. «Вместе с полюбившимися всем картинами русских художников, вы познакомитесь с псковскими пейзажами, написанными с теплотой, лиризмом и любовью к городу», - обещают музейщики.

А в парадном зале Картинной галереи будет представлена жемчужина экскурсии – эскиз великого Архипа Куинджи «Лунная ночь», созданный в 1890–1895 годах. Эта работа наполнена бесконечным таинственным светом, который удавалось создавать только этому мастеру, подчеркнули в музее.

Дата и время: 11 февраля в 11:30 и 15:00. Место встречи: фойе главного здания Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, 7). Стоимость: 400 руб./чел. – взрослые, 300 руб./чел. – школьники и студенты, 400 руб./чел. – по Пушкинской карте.

Купить билет на 1-й сеанс в 11:30.

Купить билет на 2-й сеанс в 15:00.

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.