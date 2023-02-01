Культура

Узнать секреты изборских блинов приглашают гостей и жителей региона

Провести выходные в государственном музее-заповеднике «Изборск», где продолжается «Русская зима», приглашают псковичей и гостей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото: государственный музей-заповедник «Изборск»

«Мы приглашаем вас попробовать зиму на вкус, узнать секреты изборских блинов и самостоятельно их приготовить», - уточнили в музее.

Мастер-класс пройдет 4 февраля в музейном кафе «Блинная» в 12.00. Предварительная запись по телефону: 8 (81148) 96-713, стоимость - 300 рублей.

В уютной музейной мастерской в доме купца Шведова можно будет самостоятельно сделать картину из шерсти. Шерсть – обычный материал, но в умелых руках он превращается в настоящее произведение искусства, заметили организаторы. Предварительная запись по телефону: 8 921 2198470, стоимость - 300 рублей.

В 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00 гостей ждут сборные экскурсии по выставке «Россия. Истоки» - подлинные шедевры русского изобразительного искусства.

Прогулки по Изборской крепости можно провести самостоятельно или в составе сборной группы в 11:00 и 14:00.

Ежедневно проходят сборные экскурсии по музейным экспозициям:

«Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» (Дом купца Анисимова, улица Печорская, 41а).Сеансы: 12:00, 14:00, 16:00

«Изборская земля – святые места для русской культуры» (Дом купца Белянина, улица Печорская, 39). Сеансы: 11:00, 13:00, 15:00

«Русские и сето. Одна земля – общая история» (Дом купца Шведова, улица Печорская, 32). Сеансы: 10:00, 12:00, 14:00

Возрастная категория 0+.

Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей, ПЛН FM и Центр Деловой Информации.