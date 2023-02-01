Узнать секреты изборских блинов приглашают гостей и жителей региона

Провести выходные в государственном музее-заповеднике «Изборск», где продолжается «Русская зима», приглашают псковичей и гостей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.
Фото: государственный музей-заповедник «Изборск»
«Мы приглашаем вас попробовать зиму на вкус, узнать секреты изборских блинов и самостоятельно их приготовить», - уточнили в музее.
Мастер-класс пройдет 4 февраля в музейном кафе «Блинная» в 12.00. Предварительная запись по телефону: 8 (81148) 96-713, стоимость - 300 рублей.
В уютной музейной мастерской в доме купца Шведова можно будет самостоятельно сделать картину из шерсти. Шерсть – обычный материал, но в умелых руках он превращается в настоящее произведение искусства, заметили организаторы. Предварительная запись по телефону: 8 921 2198470, стоимость - 300 рублей.
В 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00 гостей ждут сборные экскурсии по выставке «Россия. Истоки» - подлинные шедевры русского изобразительного искусства.
Прогулки по Изборской крепости можно провести самостоятельно или в составе сборной группы в 11:00 и 14:00.
Ежедневно проходят сборные экскурсии по музейным экспозициям:
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Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей, ПЛН FM и Центр Деловой Информации.