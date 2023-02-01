Культура

«Сказочный лес» пишет в Михайловском профессор института имени Сурикова

Государственной музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» с частным визитом посетил известный российский живописец, профессор Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова Сергей Сиренко. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила Татьяна Трофимова — сотрудник музея, многолетний куратор пленэров «Пушкиногорье», который в заповеднике проводили специально для профессиональных живописцев и графиков.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

«Туристы, которые гуляют по михайловским рощам, воспринимают такие встречи, как настоящее чудо», — рассказывает Татьяна. И добавляет, что многие останавливаются посмотреть на работу, некоторые даже заводят беседу с живописцем. Чаще всего, впрочем, в это время года задают не какие-либо специальные вопросы, а спрашивают: «А вам не холодно?»

Трофимова рассказала также, что мастер приехал в псковские пушкинские места, которые очень любит, на пленэры, выкроив в своём плотном рабочем графике неделю для творческого отпуска. «Секретный замысел» картины, над которой Сергей Анатольевич работал в аллее по дороге из Михайловского в Бугрово, по его собственному признанию — «сказочный лес».

Добавим, что определённые этапы жизни и творчества Сергея Сиренко связаны и со Святогорьем, и с Псковом. Так, в 1989 году он был удостоен премии Ленинского комсомола за участие в росписи псковской «Каверинки» фресками на сюжеты сказок А.С. Пушкина.

Картины Сергея Сиренко хранятся во многих государственных и частных собраниях в России, Германии, Казахстане, Китае, Корее, Испании, Италии, Японии, США, в том числе — и в фондах Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».