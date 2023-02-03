Культура

Интернет-посетителей, которые всегда «ВКонтакте» с Пушкинским Заповедником, оценили на министерском уровне

Активность подписчиков и посетителей официального сообщества Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте» высоко оценили в Министерстве культуры Российской Федерации. По итогам января-2023 Пушкинский Заповедник вошёл в топ-15 федеральных музеев РФ по EVR (показатель вовлечённости аудитории), рассказали корреспонденту Псковской Ленте Новостей в музее, уточнив, что эти данные были озвучены сегодня в рамках работы аналитической сессии проекта «Музейные маршруты России».

Скрин: группа Пушкинского Заповедника в соцсети «ВКонтакте»

Это мероприятие под руководством статс-секретаря — заместителя культуры Российской Федерации Аллы Маниловой сейчас проходит в Рязани, и музейщики «Михайловского» принимают в нём непосредственное участие.

В информационной службе учреждения напомнили, что на сегодня на музейную страничку в социальной сети подписано 10 713 человек разного возраста и профессий. Это жители мегаполисов и крошечных деревень из всех регионов России, а также русскоязычные пользователи Интернета из разных частей света. Наибольшую активность комментаторов по традиции вызывают посты, рассказывающие о животных и птицах, встреченных на территории мемориальных усадеб и в рощах, их окружающих, а также фотографии из постоянной рубрики «Фото с улыбкой», к которым предлагается придумать смешную подпись. Любители изобразительного искусства активно знакомятся с репродукциями фондовых произведений, особенно тех, которые редко экспонируются на выставках: в январе количество отдельных перепостов таких подборок на другие страницы и в личных сообщениях друзьям иногда достигало отметки в 60 единиц. Большой популярностью пользуются заметки с занятий студии эстетического развития детей, работающей при музее, художественные аудиозаписи лирических и философских стихотворений Пушкина, многое другое.

Музей-заповедник благодарен своим подписчикам, особенно тем, кто предлагает к публикации собственные, сделанные в Святогорье, фотографии и заметки, и искренне рад каждому интернет-посетителю не меньше, чем каждому гостю «в реале».