Культура

Интерактивная программа пройдёт во Дворе Постникова в Пскове 14 февраля

Интерактивная программа «Влюбленные в искусство. Аллегория чувств» состоится во Дворе Постникова в Пскове 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Двор Постникова, как и в прошлом году, станет главной площадкой акции Псковского музея-заповедника «Влюбленные в искусство». Интерактивная программа состоится в 18:00 и 20:45.

Гостей ждут творческие площадки, посвященные пяти чувствам человека: «Умозрение в красках», «Вкушая прекрасное», «Аромат соприкосновения», «Мелодия души», а также живая музыка и розыгрыши специальных призов.

Купить билет можно онлайн. Предварительная запись по телефону: +78112292259.