Культура

Псковских школьников приглашают принять участие в акции «Широкая Масленица»

Псковских школьников приглашают к участию во Всероссийской акции «Широкая Масленица». Мероприятие пройдет в период с 20 по 26 февраля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта Минкультуры России и Минпросвещения России «Культура для школьников». Его цель - популяризация традиционной культуры народов страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Акция проводится в онлайн-формате в социальной сети «ВКонтакте» по трем номинациям: масленичная песня, масленичная кукла-чучело, устное творчество (сказки, стихи, пословицы, поговорки, легенды и т.д. на тему Масленицы). Представить свое творчество смогут школьники 1-11 классов в возрасте от 7 до 17 лет.

Участникам необходимо опубликовать пост в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице с хештегом #масленицакдш и указать свои данные (регион, фамилию, имя и номинацию).

По итогам акции члены экспертной комиссии отберут по 10 лидеров в каждой номинации. Лучшие 30 работ опубликуют на портале, их авторов отметят сертификатами победителей и памятными подарками.

Кроме этого, на протяжении масленичной недели с 20 по 26 февраля в социальной сети «Вконтакте» и на портале будут публиковаться видеоролики для детей и молодежи, в которых фольклорные коллективы расскажут о традициях, приуроченных к каждому из семи дней празднования Масленицы.