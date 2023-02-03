Культура

Псковские библиотекари приглашают детей к участию в творческом конкурсе

Новый творческий конкурс, посвящённый Году русского языка как языка межнационального общения в странах СНГ, и приуроченный к традиционной Неделе детской и юношеской книги, которая пройдёт в Пскове весной, запустила Централизованная библиотечная система Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото: Централизованная библиотечная система города Пскова

Этот конкурс проводится при поддержке управления культура администрации города и общероссийской общественной организации «Союз детских и юношеских писателей». Конкурс называется «Его Величество, родное наше слово», в нём могут поучаствовать жители Псковской области от 7 до 14 лет.

Творческие работы принимаются с 6 февраля по 10 марта. Подведение итогов и награждение победителей в трёх возрастных категориях (7-9 лет, 10-12 лет и 13-14 лет) состоится на Неделе детской и юношеской книги с 23 по 31 марта.

Для участия в номинации «Магия слов» необходимо составить связный логический текст в литературной форме тавтограмма (тавтограмма – текст, все слова которого начинаются на одну и ту же букву, кроме предлогов, чаще всего поэтический). Стихотворная форма выполнения конкурсного задания приветствуется. Текст должен содержать не менее двадцати слов (без учета предлогов).

В номинации «Сила русского слова» будут оцениваться видеоролики чтения наизусть стихотворных или прозаических произведений (или отрывков из произведений) о русском языке, его богатстве, красоте, поэтичности и выразительности.

На конкурс принимаются только индивидуальные работы. Конкурсант может предоставить по одной работе в каждой из номинаций. Все конкурсные заявки необходимо отправить до 10 марта (включительно) в электронном виде с пометкой «Конкурс 2023» по электронной почте на адрес: viktorina@bibliopskov.ru.

В номинации «Магия слов» это должен быть текстовый файл в формате Microsoft Word (doc или docx), напечатан 14 кеглем (шрифт Times New Roman). В номинации «Сила русского слова» принимаются видеоролики в формате .mp4 длительностью не более 3 минут. Названием файла должны быть ФИО конкурсанта.

К представленной работе необходимо приложить заявку - анкету (форму можно скачать в Приложении конкурса).

В состав жюри конкурса входят современные российские писатели, члены Общероссийской общественной организации «Союз детских и юношеских писателей». Победители получат диплом и приз. Также предусмотрены поощрительные призы. Все участники конкурса также будут награждены электронными дипломами участников.

Результаты конкурса и лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте Централизованной библиотечной системы Пскова, а также освещены в средствах массовой информации и социальных сетях.