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Культура

«Вернуть из забвения» имение Щиглицы планируют в Пскове

06.02.2023 17:26|ПсковКомментариев: 0

Первая встреча «Имение Щиглицы Псковского уезда. Вчера. Сегодня. Завтра?» состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 15 февраля в 13:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Недалеко от областного центра, в деревне Щиглицы, еще можно увидеть остатки усадьбы Пальчиковых. Один из представителей рода - Владимир Петрович, в 1820 году был выпущен из лицея. Сохранился рисунок Пушкина, изображающий Владимира Пальчикова. Впоследствии в одном из произведений Пушкина он стал Мизинчиковым», – рассказали организаторы.

Встреча в библиотеке откроет серию информационных мероприятий в поддержку возвращения из забвения усадьбы Пальчиковых. На мероприятии расскажут о представителях дворянского рода Пальчиковых, проживавших в Щиглицах XVIII-XIX веках, о их роли в развитии родной земли и тесной связи с историей российского государства.

Ведущий Антон Никулин, общественный деятель, житель деревни Щиглицы, председатель одного из первых территориальных общественных самоуправлений на территории Псковского района ответит на следующие вопросы:

  • Кого Петр I назначил «собственным государя учеником «архитектуры навалис»?
  • Кто такой Сильф и почему о нем мечтали женщины?
  • Почему нужно сохранить усадьбу для будущих поколений?
  • Что делается уже сейчас?

Вход свободный.

Теги: #библиотека #усадьба
Источник: Псковская Лента Новостей
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