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Выставка «10 сияний» откроется в Пскове 12 февраля

07.02.2023 21:00|ПсковКомментариев: 0

Открытие выставки иллюстратора-фрилансера Ильи Артемьева «10 сияний» пройдет в Пскове 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центральной городской библиотеке. 

В экспозиции будет представлена графическая серия, выполненная пером и тушью, а также принт. На открытии выставки также пройдет сольный акустический концерт.

«Рисование… Чтобы он ни делал, где бы он ни был, везде происходит фиксация увиденного, прочувствованного или ощутимого. Крыши, деревья, камни, волны, облака – все рисовалось как бы само собой, причудливо преображаясь в абстрактные композиции, где главным является тонко выверенный рисунок. Цвет, композиция, ритм - "прибавочный элемент". Это сродни нашему ощущению дороги, где важен сам процесс движения в пространстве. Он, Илья Артемьев, в пути собственного метода, определённого рисунком пространства и им же, рисунком, созданного, - считают друзья-художники Ильи Артемьева.

Илья Артемьев окончил отделение декоративно-прикладного творчества псковского областного колледжа искусств. По окончании работал в художественной галерее на Герцена. Являлся художником-оформителем бара на Октябрьском проспекте. Создавал художественный дизайн автомобилей в технике аэрография.

«Каллиграфия, вязь… Сами слова уже затягивают в свои сети и не дают прямого ответа: рисунок ли это, письмо или особый способ самовыражения?» - предлагает разобраться искусствовед Ольга Кошелькова всем, кто любит художественный эксперимент.

Выставка будет работать до 3 марта.

Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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