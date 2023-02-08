Культура

Большую программу в день памяти Пушкина предложит своим гостям «Михайловское»

Ко дню памяти Пушкина, 10 февраля, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» подготовлена большая программа для посетителей разного возраста, разных интересов и уровня литературной подготовки.

Братья Трауготы. Пушкин. Из иллюстраций к «Медному всаднику» (1996). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, в музейном Научно-культурном центре гостям предложат осень симпатичный анимационный сериал «Пушкин и…», точнее — те его серии, которые уже готовы к показу: «Пушкин и Русалка», «Пушкин и Чижик», «Пушкин и Опасный визит», «Пушкин и Аппетит», «Пушкин и Алина», «Пушкин и Письмо». Мульт-сеанс и встреча с его создателями намечены на 11.00.

Также в программу памятного дня включены два сценических действа. Первой по времени будет авторская чтецкая программа давнего друга музея, петербургского актёра Михаила Драгунова «Странник». В её основу легли отдельные произведениям Пушкина, ряд исторических документов, воспоминания современников о последних днях жизни поэта. Начало программы в 16.10.

Чтеца на сцене малого зала в музейном НКЦ сменит дуэт, также известный постоянным гостям и жителям Святогорья. Актриса «Петербургконцерта» Анна Яковлева и музыкант Константин Шаханов (гусли, окарина, флейта) представят свой камерный музыкально-литературный спектакль по повести Пушкина «Метель». Начнут его в 17.00.

Познакомят гостей и с новой выставкой. Экспозиция «Усадебные мотивы» подготовлена по материалам из фондов музея-заповедника А.С. Грибоедова «Хмелита» (Смоленская область).

Все эти показы и встречи 10 февраля бесплатны для посетителей, подчеркнули в музее.