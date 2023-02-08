Культура

Создатели «Одноэтажной России» работают в «Михайловском»

Съёмочная группа международного телеканала Russia Today ведёт съёмки программы «Одноэтажная Россия» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, вчера телевизионщики работали в «Пушкинской деревне» в Бугрово, в выставочном зале «Музейная почта».

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Съёмки в выставочном зале «Музейная почта» в деревне Бугрово

Вообще же, съёмки запланированы во всех мемориальных музеях-усадьбах и будут проходить ещё сегодня и завтра.

В «Михайловском» напомнили, что проект «Одноэтажная Россия» — это цикл фильмов о путешествиях, призванный рассказать о самых интересных в туристическом плане малых городах и сёлах нашей страны, о многовековой истории нестоличной России, а попутно — о той инфраструктуре, которая сделает путешествие не только познавательным, но и комфортным.

Так, отметили в музее-заповеднике, съёмочная группа намерена представить в своём фильме о Святогорье и местные социальные объекты: гостиницы и объекты питания.