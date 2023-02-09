Культура

Псковичей приглашают отпраздновать масленицу в музее-усадьбе Римского-Корсакова

Театрализованная интерактивная программа «Масленица в царстве Царя Берендея» по опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» пройдет в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова 15 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

Участники программы побывают в гостях у мудрого царя Берендея. Вместе с Лелем, Снегурочкой, скоморохами радостно встретят Весну, с почетом проводят Зиму, сожгут чучело Масленицы, примут участие в масленичных увеселениях – катании с горки на санках, на карусели, состязаниях в силе и ловкости. Закончится программа чаепитием с блинами и домашним вареньем.

В программу также включена экскурсия по усадьбе Вечаша. Место проведения: Плюсский район, деревня Вечаша. Телефоны для записи и справок: +78113321553, +78113321253.

Более подробная информация в группе музея-усадьбы «ВКонтакте».